鄭姓男子去年到夜店消費後，來不及取走隨身包包，發現夜店已打烊休息，竟找弟弟一同破壞大門、消防安全門闖進夜店，結果因觸動警報被逮，夜店因被兄弟倆破壞大門後被抽檢消防安全設備挨罰，對兄弟倆提告求償10萬元，台北地檢署18日依毀損等罪起訴鄭姓兄弟。

檢警調查，20多歲的鄭姓兄弟，因哥哥去年11月在信義區ikone夜店消費，業者凌晨4點多清場，哥哥被請出店外，來不及回到休息區拿回包包，手機、錢包、證件，只好就近到警察局打電話向弟弟求援。

弟弟趕到後，2兄弟一早返回夜店，見夜店關閉即破壞夜店所在的大樓大門，推開樓梯間安全門，進入夜店舞池區，2人因觸動警報，大樓警衛通知業者報警，2兄弟還來不及找到包包，就被趕到的員警逮捕。

檢方調查時，2人坦承是為拿回包包而闖入夜店內，願賠償1、2萬元，但業者認為，2人打門安全門，導致被罰近10萬元，雙方無法和解，台北地檢署依毀損、侵入住宅等罪起訴2人。

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