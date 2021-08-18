塔利班開槍警告試圖逃離阿富汗群眾

儘管阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）在掌權後，釋出善意，承諾要籌組具有包容性的政府，但大批民眾紛紛用腳投票，爭先恐後奔向機場，顯然內心充滿疑慮。由於大批民眾堵塞了通往機場的道路，塔利班民兵乾脆鳴槍警告。

據英國獨立電視台（ITV）與《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，武裝塔利班民兵包圍了阿富汗首都喀布爾的機場，並控制了所有的出入口。而這意味著，他們可以決定，誰可以走，誰得留下。設法逃離的西方人說，想要離開的群眾很多，彼此踩踏，還有人趁機吃豆腐。

雖然美軍為了防止大批民眾湧入機場，已在機場跑道四周圍上有刺鐵絲網，但仍有民眾翻過圍牆進入機場。據《今日印度》（India Today）17日報導，網上瘋傳的影片顯示，一名阿富汗人爬上圍牆，設法進入喀布爾機場，而1名塔利班民兵就開了槍。

雖然數千計阿富汗人迫不急待，想要離開，但1名塔利班指揮官說，任何符合資格的人想離開都行，但那些沒文件的人就不該去機場。

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government while No Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17 2021

然而，在喀布爾念書的女學生艾哈麥德（Aisha Ahmad）說，她深怕被驚慌的群眾壓死。她還強調，民眾聽說，美國人會讓大家上飛機，把他們帶離阿富汗。最初她不信，但後來看到民眾沒有經過任何檢查，就上了飛機跑道，後來想想可能是真的。

艾哈麥德說，機場內有成千上萬人，塔利班民兵為了讓大家離開，一度把他們全往後推，而有些婦女和小孩都被踩踏。她一度無法呼吸，還以為自己會死，後來發現，兩腳被踩得到處瘀血，並踵了起來。此外，她說，在管制下機場內的狀況稍有改善，但大批民眾還是擠在周邊道路上，迫不及待想要離開。