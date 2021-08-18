美國自阿富汗撤軍，國民黨批評蔡政府的「親美抗中」路線陷入窘境。總統府副祕書長李俊俋今天引用美國國安顧問蘇利文重申美國對台承諾一如既往堅實的說法，認為這等於打臉了國民黨的疑美論點！

李俊俋在臉書指出，近日阿富汗情勢的變化，成為幾位國民黨黨主席參選人的舞台，幾個人拼湊出所謂「今日阿富汗、明日台灣」的疑美論，並且企圖以自我中心、高高在上的想法，淡化國民黨過往威權統治對台灣造成的傷害。

但他說，我們從美國國家安全顧問蘇利文的回應，特別強調了「兩者狀況截然不同」，嚴正重申美國對台承諾一如既往堅實，等於打臉了國民黨的疑美論點！

李俊俋也奉勸國民黨儘早確立對美、對中態度，現在這樣一下宣稱親美、一下卻又疑美的搖擺不定，容易增加國際社會對台灣的誤解，更對我們的外交毫無實質幫助！他也引用蔡英文總統今天的談話，強調「台灣唯一選項就是更強大更團結」。