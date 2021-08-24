高端疫苗昨天正式開打，有三人出現暈針症狀，但經檢查皆無大礙，不過，一名網路作家昨打完疫苗後，今上午身體不適，送醫後到院前死亡，其死因是否與疫苗相關仍待釐清。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗直言，請總統蔡英文務必調查清楚，畢竟該作家是響應總統號召而去，總該給人家一個交代吧

陸姓作家昨（23日）上午10點左右在臉書發文分享，一家三口去桃園大園國際高中接種高端疫苗，並表示自己很榮幸與蔡英文在同一梯打到高端疫苗；他還在留言處支持高端疫苗，喊話經過科學證實，高端最有效也最安全。

不過，陸姓作家打完高端疫苗之後，今天傳出身體不適症狀，家屬在上午九點左右通報，但消防到家時已經OHCA（到院前心肺功能停止），目前指揮中心尚未正式回應。

對此，楊植斗也隨即在臉書發文表示，請蔡英文務必調查，畢竟該作家響應了蔡的號召，也以施打高端為榮；他批，蔡把藍營的苦勸當耳邊風沒關係，但起碼，這位支持者的亡故，總該給個交代吧。