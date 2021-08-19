詐騙集團佯稱是駐阿富汗的外國醫師，在對話中假裝詢問婦人的腳傷狀況。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

詐騙集團演多角身分，一下扮演貨運業者，一下扮演醫師，不斷催促孫婦趕緊匯款。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

阿富汗近日政變，引發國際震撼，卻有詐騙集團搭順風車，1名自稱在阿富汗當醫師的張姓男子，對高市1名孫姓婦人誆稱要逃離阿富汗，來台幫孫婦治療腳傷，要求匯32萬買比特幣助他將卡在海關的托運箱寄出，警方接獲婦人弟弟報案前往勸說，拆穿愛情詐騙一人飾多角的詐術，驚醒婦人異國戀之夢！

警方指出，64歲的孫姓婦人日前在通訊軟體認識1名自稱在阿富汗擔任醫師的張姓男子，雙方相談甚歡，張男以醫師身分詢問孫婦身上是否有不適之處，孫婦告知左腳偶而會發麻，由於張男噓寒問暖關心孫婦腳傷復健，讓孫婦備感溫馨，以為自己譜了異國戀曲。

阿富汗近日發生政變後，張男向孫婦佯稱美軍要撤軍阿富汗，自己人身安全十分危險，有意逃離想到台灣幫她親自診療腳傷，2人也可共同生活，但寄往台灣的託運箱卡在阿富汗喀布爾的海關，要求孫婦匯款32萬購買比特幣當指定運費才能順利將箱子寄出，由於孫婦不懂比特幣，於是詢問弟弟，弟弟發現不對勁報警請求協助。

新興分局前金分駐所前金所巡佐劉貴春、警員莊峻榮到場瞭解，警方查看孫婦所提供的手機對話訊息，發現是跨國愛情詐騙手法，對方一人演多角身分，一下扮演貨運業者，一下扮演醫師，不斷催促孫婦趕緊匯款，才讓孫婦深信不疑，警方後來以相關詐騙新聞案例提醒孫婦，孫婦才恍然大悟，自己險些受騙。