優遊吧斯座落於嘉義縣阿里山鄉樂野村，開幕至今已11年，所屬優遊吧斯茅達諾劇團2015年登記立案後，連續多年獲選嘉義縣傑出表演團隊，更是鄒族指標性的表演團隊，「第一萬場」演出預計在22日登場。

茅達諾劇團多年來參與許多國內外的演出，舉凡2017年受邀與著名蒙古阿爾泰樂團（Altai Band）同台演出、2018年的嘉義台灣燈會閉幕演出及受邀前往大陸、韓國、泰國等多項國際交流演出等皆獲各界人士好評。

優遊吧斯董事長鄭虞坪說，在全台民眾高度配合防疫下，日前台灣疫情趨緩已降級至二級警戒，被迫中斷的演出終於能上台再展身手，優遊吧斯的「第一萬場」演出將於8月22日隆重登場，特別邀請名震兩岸三地的重量級樂團「獵戶座」回娘家獻唱經典名曲「台灣我的故鄉」。

鄭虞坪說，優遊吧斯11年來經歷無數考驗依然矗立在阿里山，全體員工歡欣鼓舞慶祝「第一萬場」來臨的同時，也邀請舊雨新知分享喜悅，一起回顧美好也展望未來，目前已依政府相關規定完成高規格的防疫措施，提供遊客舒適安全的環境到園區旅遊，另，為回饋無私奉獻的防疫英雄，即日起至8月31日全國醫護、警消人員憑相關證件免門票入園優惠。