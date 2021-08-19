阿富汗目前正陷入可怕的逃難潮，而對於阿富汗當地的運動員來說更是一大折磨，尤其是對剛參加完東京奧運的選手們來說，他們恐怕無法想像接下來的運動員生涯會如何，今年代表阿富汗擔任掌旗官的女將尤蘇菲(Kimia Yousofi)深受打擊，她近期在社群發出她在東奧場上的照片，並說：「我不清楚，這是不是最後一次舉著你的旗幟參賽。」

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وطن عزیزم چقدر مظلومانه تنهایت گذاشتند ..

چقدر ظالمانه تمام توان شان را برای تصرف خاک با ارزشت گذاشتند

دشمنان به ظاهر دوست ...

نمیدانم آخرین بار بود که پرچم پر عزتت را به مسابقات حمل کردم یا نه ...



من تا ابد کیمیای افغانستان خواهم بود

😭#Afghanistan #کیمیا‌یوسفی pic.twitter.com/vvZoKO2Ucp — kimia yousofi (@kimiayuosefi) August 18 2021

這則發文讓人感到十分難受，撇開政治、宗教等等因素，世界各國的運動員肯定都非常努力在為國家爭取榮譽，尤其是這些曾參加奧運的運動員，對於目前國家內出現如此大的動盪，對他們來說想必是種折磨，就目前現況不但不能繼續訓練，未來的運動員生涯也打上一大問號，這也難怪尤蘇菲會如此感慨說了這句話。

尤蘇菲是阿富汗最傑出的女子田徑好手，她在東京奧運100公尺短跑預賽跑出13秒29的成績，雖然未能晉級，但仍舊創下國內最佳紀錄，相信她是個非常努力向上的運動員，這也是她能代表國家擔任掌旗官的原因。而且在今年東奧派出的五名選手中，她是唯一的女性。

尤蘇菲今年才25歲，正值運動員巔峰，專長是田徑100和200公尺短跑，2016年她也有參加里約奧運，當時她在預賽跑出14秒02，雖然沒有晉級但還是成為國內紀錄保持者，今年奧運則突破自己的極限飆出13秒29，尤蘇菲在年少時就曾因戰亂逃到伊朗，17歲因為一場比賽讓人看到她的潛力，自那時加入了阿富汗田徑隊。

Afghan paralympic athletes’ dreams over as they remain trapped in Kabul https://t.co/j1vbEGAkI0 — ITV News (@itvnews) August 17 2021

另外這次事件也影響到原本要參加殘奧的選手，跆拳道女將(Zakia Khudadadi)和田徑男子選手(Hossain Rasouli)無法前往東京，阿富汗殘奧委員會在周一宣佈無法派團參加。委員會團長(Arian Sadipi)向外解釋退出原因：「局勢很快變得混亂，在別無選擇下只好退出，因為我認為除軍事基地，已無進出阿富汗的商業航班。」