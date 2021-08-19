阿富汗目前正陷入可怕的逃難潮，而對於阿富汗當地的運動員來說更是一大折磨，尤其是對剛參加完東京奧運的選手們來說，他們恐怕無法想像接下來的運動員生涯會如何，今年代表阿富汗擔任掌旗官的女將尤蘇菲(Kimia Yousofi)深受打擊，她近期在社群發出她在東奧場上的照片，並說：「我不清楚，這是不是最後一次舉著你的旗幟參賽。」
這則發文讓人感到十分難受，撇開政治、宗教等等因素，世界各國的運動員肯定都非常努力在為國家爭取榮譽，尤其是這些曾參加奧運的運動員，對於目前國家內出現如此大的動盪，對他們來說想必是種折磨，就目前現況不但不能繼續訓練，未來的運動員生涯也打上一大問號，這也難怪尤蘇菲會如此感慨說了這句話。
尤蘇菲是阿富汗最傑出的女子田徑好手，她在東京奧運100公尺短跑預賽跑出13秒29的成績，雖然未能晉級，但仍舊創下國內最佳紀錄，相信她是個非常努力向上的運動員，這也是她能代表國家擔任掌旗官的原因。而且在今年東奧派出的五名選手中，她是唯一的女性。
尤蘇菲今年才25歲，正值運動員巔峰，專長是田徑100和200公尺短跑，2016年她也有參加里約奧運，當時她在預賽跑出14秒02，雖然沒有晉級但還是成為國內紀錄保持者，今年奧運則突破自己的極限飆出13秒29，尤蘇菲在年少時就曾因戰亂逃到伊朗，17歲因為一場比賽讓人看到她的潛力，自那時加入了阿富汗田徑隊。
另外這次事件也影響到原本要參加殘奧的選手，跆拳道女將(Zakia Khudadadi)和田徑男子選手(Hossain Rasouli)無法前往東京，阿富汗殘奧委員會在周一宣佈無法派團參加。委員會團長(Arian Sadipi)向外解釋退出原因：「局勢很快變得混亂，在別無選擇下只好退出，因為我認為除軍事基地，已無進出阿富汗的商業航班。」
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