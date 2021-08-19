據香港東網報導，12名偷越邊境香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力危害國家安全。2人今早(19日)被押往高等法院再提訊，案件在早上10時開庭，2人均承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

《香港國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德早前批准把李、陳的案件合併處理。李宇軒今早出庭在表示同意案情時，曾以英語表示「sorry」並且在庭上鞠躬。

此外，控方提到案情時，指一個名為「重光團隊」(Stand with Hong Kong)的組織在2019年成立，其目標是要求外國干預及實施制裁、封鎖或其他敵對活動，其中黎智英與Mark Simon是幕後策劃者和資金支持者。該組織的行為，包括組織國際宣傳與眾籌、與外國建立聯繫及網絡以危害國家安全，及發表煽動性文章等。

香港警方與懲教署早上出動大批人員押送2人到高院，約早上8時許，懲教署以「鐵甲威龍」囚車，由警隊護送下將2人押送到達法院大樓。法院外已有多輛警車布防，10多名警員在場戒備，部分警員荷槍實彈在法院車場入口等戒備。

30歲被告李宇軒、29歲被告陳梓華各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀協助罪犯罪。李宇軒另被控一項無牌管有彈藥罪。