謝耀清去年2月接任台南市政府農業局長，迄今超過1年。（摘自台南市政府農業局網站／張毓翎台南傳真）

台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任「市府技監」，其遺缺由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任，這項人事案今日生效。

接任農業局長的李建裕，為原市府研考會副主委，曾任農業局副局長多年，新官上任後，農業相關業務應是駕輕就熟。

謝耀清曾任農委會畜牧處長、防檢局動物檢疫組長，去年2月接任市府農業局長，迄今超過1年，他昨晚在農業局媒體群組告別，說「謝謝大家570個日子以來的照顧與支持，今天調任台南市政府技監。」