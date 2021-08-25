台南市農業局長換人做！由前副局長李建裕回鍋升任 02:592021/08/25 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前台南市政府農業局副局長李建裕，回鍋升任農業局長。（摘自台南市政府農業局網站／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謝耀清去年2月接任台南市政府農業局長，迄今超過1年。（摘自台南市政府農業局網站／張毓翎台南傳真） 台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任「市府技監」，其遺缺由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任，這項人事案今日生效。 接任農業局長的李建裕，為原市府研考會副主委，曾任農業局副局長多年，新官上任後，農業相關業務應是駕輕就熟。 謝耀清曾任農委會畜牧處長、防檢局動物檢疫組長，去年2月接任市府農業局長，迄今超過1年，他昨晚在農業局媒體群組告別，說「謝謝大家570個日子以來的照顧與支持，今天調任台南市政府技監。」 樹林警分局長布達 原金山警分局長趙家輝接任 金山警分局交接佈達 局長期勉：新北家園我們守護 #農業局長 #市府 #副局長 #農業局 #李建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老車噴新漆路上趴趴走中市議員要求徹查 交通局長：督促業者汰舊換新 16:322021/08/24 生活 劉印宮出任屏東縣警察局長 縣長潘孟安盼全心維護治安 22:172021/08/24 社會 新北警察局長監交林口分局長布達 民代到場觀禮力挺 18:252021/08/24 社會 劉耀欽接任基隆警察局長 林右昌期勉發揮專長穩定治安 18:032021/08/24 社會 澎湖縣警察局新任局長陳宗能上任 新氣象新理念 16:102021/08/24 社會 新北警局長黃宗仁監交林口分局長布達 地方民代到場觀禮力挺 19:322021/08/24 寶島 新北今起開放籃球場、公園涼亭 04:102021/08/24 地方新聞 彰縣南投查獲越南肉品 緊急送驗 04:102021/08/24 地方新聞 華盛頓郵報：CIA局長會見塔利班領導者 22:352021/08/24 國際 南市議會臨時會9／1起新營召開 審議1億多元墊付款案 16:432021/08/24 政治 國戰會論壇》湄公河流域國家 Taiwan can help（黃惠華） 10:072021/08/24 海納百川 政治熱門新聞 蔡政府最新民調暴跌 徐巧芯：這件事出現巨變 - 政治 蘇貞昌何時下台？郭正亮爆最新預測 宅神嚇一跳 - 政治 錯過27億頭獎 趙少康小編抱棉被大哭 「老闆」現身回一句吸破2000讚 - 政治 餐廳內用免隔板？沈富雄看完六都市長回應：民調一面倒 - 政治 阿富汗撤軍犯3大錯誤？郭正亮看完拜登民調曝結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。