高端新冠疫苗通過食藥署緊急授權後，將在8月23日提供20歲以上民眾施打。但是截至8月22日為止，第一批高端的61.4萬劑僅有59.9萬人完成預約登記，並未額滿，引發關注。總統蔡英文訂8月23日上午7點半至預約地點「台大醫學院體育館」接種高端疫苗，總統府將全程網路直播，以昭公信。港媒認為，在台灣疫情趨緩下，恐有更多人選擇繼續等BNT，高端接種率連帶影響著民進黨，後續有待觀察。它也認為民進黨政府的疫苗政策就像在走鋼索。

根據香港媒體《中評社》分析指出，民進黨推動高端疫苗的過程中，爭議不斷，包括未送審便大肆宣傳、炒股疑雲、價格高AZ疫苗8倍、EUA審查爭議等。根據台灣民意基金會在7月27日公布的一份民調，3月份民眾對高端有信心者佔68.6%，6月份本土疫情嚴重時驟跌到47.1%，而到7月只剩下44.3%，沒有信心者達48.7%，對民進黨來說是一項嚴重警訊。

港媒指出，8月23日起開始施打高端疫苗，各界都會拿放大鏡檢視。台大小兒感染科醫師李秉穎預期，高端疫苗保護力會有85-90%，而和高端同樣是蛋白疫苗的Novavax則有90%。

中廣董事長趙少康曾質疑，坊間盛傳蔡英文已在4月施打兩劑BNT疫苗，呼籲蔡英文在施打高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

外傳中秋節（9月21日）前可能有百萬劑BNT疫苗抵台，港媒認為，在台灣疫情趨緩下，恐有更多人選擇繼續等BNT。高端接種率連帶影響著民進黨，後續仍有待觀察。