金門警方提醒網路交友陷阱多，千萬莫傳私密照以免帶來困擾。（警方提供）

金門警方提醒網路交友陷阱多，千萬莫傳私密照以免帶來困擾。（警方提供）

金門警方提醒網路交友陷阱多，千萬莫傳私密照以免帶來困擾。（警方提供）

史上最長的暑假即將結束，金門警方最近2個月處理多起青少年偏差事件，包括與從未見面的網友以「老公」、「老婆」互稱，還拍攝私密照傳給對方，而遭在網路上散佈流傳，帶給自己許多困擾，心中留下不可磨滅的陰影。

金城分局指出，網路世界充滿誘惑及陷阱，讓心智尚未成熟的兒童及少年，一不小心就遭遇危險，其中包括與未滿16歲的少年、少女外出過夜並發生性行為，涉觸犯刑法妨害性自主罪及妨害家庭罪；另如將網路看到的未成年人私密照片、影片，隨手轉傳散播到朋友圈群組供人瀏覽，也會觸犯兒童及少年性剝削防制條例，這些網路交友常見的犯罪型態，最重可處7年以下有期徒刑併科罰金500萬元。

警方提醒，漫長的暑假讓很多學子沉溺於網路世界中，家長們應隨時注意，幫他們走過人生最珍貴的青春時光。這些網路交友的重點有1.莫自拍私密照傳予他人：若不慎傳送，也應儘速將LINE之對話內容選取「收回」，而非「刪除」。2.不轉傳他人私密照片。3.如遇私密照外流或遭到脅迫，應立即蒐證報警。

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