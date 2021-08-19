蔡依林（Jolin）受邀擔任全聯印花代言人，19日出席線上記者會，現場和全聯先生煎牛排秀廚藝，架勢頗為專業，主辦單位事前準備已煎熟的「完成品牛排」根本派不上用場。Jolin雖貴為天后，其實也會穿拖鞋、戴口罩隨性逛超市，「買東西滿放鬆的，看我私底下多普通」，遇到購物節等優惠活動時也會比價，相當親民。

除了代言，Jolin接下來將與全聯先生一同錄製3集《爸爸回家做晚飯》，好奇向來追求完美的她，在節目中會否化身廚藝界的乃哥（指徐乃麟）不服輸？蔡依林笑回：「乃哥也不服輸嗎？我的個性是學一個東西，會以我的程度學習，希望可以每次比每次做得更好，不知道全聯先生功夫多深厚，但會想跟他學習。」

Jolin出席代言活動線上記者會。（全聯提供）

Jolin下個月15日將迎接41歲生日，昨聊起如何慶生，她感性直言：「我滿喜歡沒那麼多工作狀態的自己，還是希望一切健康順心就好，人到這個年紀，要得也不多了。」她先前預告將推出新單曲，今問起進度，Jolin透露歌都已經做好了，自己也很期待，無奈計劃有所更動、會延後發行，打趣表示：「要看良辰吉時，看鬼月過完會不會好一點。」