今年4月下旬媒體前往內門探班《神將少女八家將》。（華視提供，資料照）

今年4月下旬華視總經理帶隊前往內門探班《神將少女八家將》。（華視提供，資料照）

由龍劭華、林韋君、楊子儀、張勛傑等人主演的華視、公視台語台劇集《神將少女八家將》遭爆製作方欠款風波，演員之一的廖峻兒子錦德25日以「做夢文」指控該劇5月10日殺青，他至今卻還拿不到酬勞，且劇組大部分人都沒領完，他寄存證信函給製作方，「對方答應我8月中一定下來，但現在聽說製作開始神隱…」，因此怒發文呼籲別再有人受騙上當。不過據查，製作人黎竹平並非神隱，而是開刀住院中無法對外聯繫，部分尾款未付則與製作公司與合作廠商之間爆發商標權爭議，因此華視無法支付後續補助款有關。

《神將少女八家將》改編高雄內門女子八家將的故事，拍攝期間由文化局提供協拍服務和住宿補助，據悉該劇拍攝到後期，劇組跟故事原型的廟方起糾紛，廟方收回原本支援的包括場地、家將服等資源，導致不少戲都重拍。近期不少演員跟工作人員因拿不到酬勞尾款向劇組反應，劇組則解釋是華視還沒給補助款所致。

華視則對此聲明：「得標廠商因與合作廠商有商標權爭議，且無法釐清著作權歸屬，依當下條件，此劇根本無法播出。在兩造對相關爭議未取得共識、該劇製播未能排除法律疑慮的情況下，基於監督廠商及維護合約規定的立場，華視無法支付後續補助款；目前也已經要求得標廠商盡速與合作廠商解決歧議排除問題。」據悉華視尚未支付給製作方的補助款大約1300萬。

女主角林韋君經紀人表示，之前有如期收到酬勞，目前僅剩兩集尾款沒收到，她並緩頰表示：「製作沒神隱啦，我們一直都聯絡得到製作人，知道他昨天開刀住院中，因為手機沒電所以才無法聯繫上」。楊子儀、張勛傑經紀人也說，他們只剩尾款還沒有領，前幾天還有跟製作方通電話，對方表示再給他們一點時間，「所以我們也在等待中」，而龍劭華也有4集酬勞尾款尚未領到，製作方有打跟龍哥說過，讓他處理一下。

該劇統籌李東原表示，製作人黎竹平並未神隱，只是數天前因半夜肚子痛去醫院掛急診，發現是膽結石，原本說隔天要開刀，但住院觀察了5天都沒開，痛到暈過去還每天昏昏沈沈，昨天才剛轉院到馬偕開刀治療；對於製作方與廟方的商標權爭議，他表示，當初製作人從媒體報導知道有女子八家將，對這題材很有興趣，因此找上廟方談合作，後來廟方也就是振宗藝術團團長方宗寅，還跟製作人一起去提案報告爭取這個由華視執行的文化部台語頻道標案，但拍到後來雙方摩擦變多，對方不想再配合，劇組便自己想辦法完成拍攝，結果廟方寫信跟華視說當初標案授權書不是團長親簽、蓋章，指控製作方偽造文書，但當時都有留下雙方對話往來證據，因此製作方已委託律師處理提起訴訟。而積欠演員及工作人員尾款的事，製作人之前也一直積極在處理，也拿房子去銀行抵押貸款，但不知何故沒有過。