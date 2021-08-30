林則希也在浪LIVE開播展現好歌喉。（浪LIVE提供）

林則希在直播展現好歌喉。（浪LIVE提供）

三立八點檔夯劇《天之驕女》兩位男演員許明杰、林則希近期先後於浪LIVE開播，與粉絲在線上展開零距離即時互動。是歌手也是演員的許明杰，特別邀請好友兼音樂製作人黃智麟一起開播，精心編曲伴奏搭配許明杰的好嗓音就像在開小型演唱會；專注戲劇演出卻擁有隱藏好歌喉的林則希偶爾加碼模仿費玉清、劉德華，唱high了甚至會跳起舞來！兩人不約而同表示，直播演出時沒有劇本，觀眾的反應相當立即且直接，充滿驚喜偶爾也有驚嚇。

許明杰曾在鏡頭前不慎傻傻讓小褲褲見客不自知，粉絲們趕緊刷禮物用特效遮掩護駕；林則希則遇過觀眾在直播間內一言不合吵起來，無奈的他還得邊充當和事佬，考驗臨場反應。

偶像男團出身，能唱能跳還能演的全方位藝人許明杰表示，以往粉絲想見他必須到簽唱會、通告現場苦等，現在透過直播隨時就能直接互動，方便又幸福。問他直播時最怕遇到什麼狀況？許明杰居然說是：「撩粉絲不成被反撩！」粉絲犀利發言讓他超害羞只能傻笑以對，他也感嘆：「一路跟著我的粉絲都長大囉！」不過這種彼此互撩的過招，也成為他和粉絲間的專屬小情趣。

表演經驗超豐富的許明杰也說，比起傳統的單向表演，直播更像是一種個人節目，如何去承接觀眾情緒、盡量照顧到所有人，是很大的挑戰！他也分享之前曾發生過的直播放送事故，他直播時忘記自己只著裝好上半身，一個起身回頭拿東西，內在美意外在鏡頭前亮相，直播間當場暴動，粉絲們趕緊刷起禮物以特效充當馬賽克幫忙遮掩，等他稍後回來看到才驚覺為時已晚：「從此我都乖乖全身穿好穿滿，再也不敢偷懶。」

演戲演了十多年的戲劇小生林則希，意外擁有隱藏好歌喉，還曾勇奪歌唱比賽優勝，他自曝原本小時候夢想是當歌手！對任何工作都全力以赴的他，除了花很多時間找歌練歌，以求每次都能演唱新曲目給粉絲聽，還會到其它直播間觀摩、串門子，相當用功。除了秀歌藝外，林則希有時候會加碼模仿費玉清、劉德華、杜德偉等歌手，更high的時候還會直接熱舞起來，讓直播間氣氛沸騰！

軋起戲來沒日沒夜的林則希說，以往都是透過社群網站的貼文、留言和粉絲聯絡感情，自從開始直播後，發現直播能更即時、深入地和粉絲互動，成效很好。他也笑說直播會遇到很多拍戲、錄節目不會遇到的狀況，例如曾有觀眾在直播間內一言不合吵起架來，而他自己也常常在直播時反被粉絲發言逗得笑到併軌，完全停不下來。