疫情自去年開始蔓延，新北市萬里區漁港來客數減少，新北市漁業處去年輔導富基漁港試辦熟蟹宅配，捕獲海蟹立即水煮或蒸熟，再以冷藏或急速冷凍處理，肉質彈牙Q嫩，消費者購買後退冰即可直接享用。因試辦反應良好，回頭客紛紛詢問，漁業處規畫今年將熟蟹宅配擴大到龜吼漁港。

花蟹、三點蟹、石蟳統稱萬里蟹，皆屬於天然野生海蟹，只要離開海水或接觸到淡水，極容易半途夭折，因此不適合活蟹宅配；若採活隻急速冷凍，因為蟹肉含水比例高，蟹肉不但會變柴，珍貴蟹汁也會流失，影響美味程度。

漁業處表示，萬里蟹品牌團隊發現漁家捕獲大量海蟹時，都會將活蟹馬上水煮或蒸熟，再放入冰箱冷藏慢慢享用。冷藏過後的海蟹肉質更為彈牙Q嫩，美味度反而比現蒸現食更佳。去年富基漁港先行試辦熟蟹宅配，沒想到在老饕熟客的口耳相傳下，反應不俗，今年回頭客紛紛詢問，因此漁業處計畫將熟蟹宅配擴大到龜吼漁港。

漁業處指出，萬里蟹正要進入產季，品質產量價格都相當穩定，民眾可向當地漁民購買熟蟹宅配到家，輕鬆回溫即可享用，在疫情期間不失為一個在家品蟹的好方式。相關資訊可查詢萬里蟹官網（https：／／wanlicrab.tw／index.php）、熟蟹宅配（https：／／wanlicrab.tw／buy-wanlicrab／walnicrab-express）、螃蟹快報FB粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／WanliCrab／）。