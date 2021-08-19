（新冠疫情真的擾人，世界原油需求因此黯然失色。資料來源／ANZ集團）

今年6月起一路走升的國際油價，8月迄今也走出一段紮紮實實的下跌。布蘭特油期從7月30日近期最高的75.14美元/桶，至8/19跌到66.17美元/桶。澳盛銀行研究團隊19日指出，已將中國大陸除外的亞洲地區第三季石油需求預測下調，起因均是DELTA變種病毒造成疫情在亞洲擴大，警戒封鎖和移動限制造成原油需求下降，國際油價自然走低。

「Delta病毒給石油市場蒙上一層陰影」，澳盛銀大宗商品策略分析團隊指出，近期疫情引發人們對於經濟復甦續航可能的擔憂，亞洲地區的疫苗接種率明顯較低，各地不斷惡化的局勢已導致人流、物流和金流的下降，新的情勢使得部份地方的復甦表現轉而失色。

澳盛銀估計，2021年下半年亞洲區的原油庫存將進一步減少，亞洲約佔全球石油需求的35％，即使時如，未來幾周的原油價格仍會面臨走低的壓力，圍繞亞洲需求的阻力並沒有消散。對於後續發展，將以疫苗接種率作參考，若能上升，將可以改善今年下半年的氛圍，跟著需求的持續復甦，可望看到原油價格在第四季回到75～78美元/桶。