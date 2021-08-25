屏東縣民公園超狂！ 屢獲國際大獎，第五座大獎入袋！

【旅遊經 編輯部報導】

「屏東縣民公園」不僅是一座公園，更是讓台灣的設計在國際間爭光，為公園帶來新的定義之外，成為民眾了解屏東歷史建築城市美學品牌全新的生活風格場域。而且已陸續得到「美國繆斯設計獎MUSE Design Awards首獎」、「義大利國際設計獎 ADesign Award」、「2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」等4項國際大獎肯定，現在再度獲德國創新建築設計獎榮譽，並榮獲最高獎項「至尊獎」肯定，屏東縣民公園真的可謂台灣之光，也為公園再添國際光彩。

國際性的建築和設計指標性競賽—德國ICONIC AWARDS（簡稱ICONIC）創新建築設計獎2021年度獲獎名單正式公佈，「屏東縣民公園」以「Heito 1909」參賽憑藉其出色的方案構思和創意脫穎而出，再傳佳報，成功入選並榮獲最高獎項「至尊獎(Best of Best）」肯定。

屏東縣長潘孟安表示，這是一個對於多年致力於公共建設及城市美學團隊，莫大的殊榮、超乎言喻的肯定。屏東縣民公園不僅縣府團隊積極投入城鄉的均衡發展，並期望透過區域整合縫補城市，從荒蕪廢棄中找尋契機，打造自然與美學共存的築跡。

德國創新建築設計獎（Iconic Awards: Architecture）是由德國聯邦議會設立下的德國設計委員會主辦。作爲德國殿堂級榮譽舞臺的ICONIC AWARDS設計獎，是德國官方競爭激烈的設計獎項，同時也被認爲是極具國際水準並代表當代發展和創新成就的大獎。只有在建築、設計和工業領域中，富有卓越前瞻的優秀作品，才能榮獲這項德國設計界殊榮，在全球設計界有舉足輕重的地位。獎項包括建築、室內設計、產品設計、視覺傳達、概念等五大類別，獎項分為至尊獎（Best of Best）、優勝獎（Winner）、精選獎（Selection），是一項跨領域的建築設計競賽獎項。

屏東縣政府表示，團隊就像是風讓這些種子可以不停的散播，把屏東城市品牌故事傳遞給更多居民、遊客，一個城市的蛻變需要許多人的共同努力，屏東集結眾人之力在屏東實踐，為城市再造注入新力量。未來等疫情趨緩後，民眾若至屏東，不妨前往屏東縣民公園體驗屏東新生活美學。

圖片：屏東縣政府提供