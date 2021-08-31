，新北市長侯友宜今（31）日於新莊體育館公布，全國運動會獎座是由「金獎」工藝家林靖蓉、國際設計師陳俊良精心打造（戴上容攝）

110年全國運動會為國內下半年備受矚目大型運動賽事，新北市長侯友宜今（31）日於新莊體育館公布，全國運動會獎座是由「金獎」工藝家林靖蓉、國際設計師陳俊良精心打造，首創將獎牌勳章化，由奧運網球國手盧彥勳代表授勳，侯友宜鼓勵運動員，「隨時上場、鍥而不捨」創造更好的佳績。

記者會精心將場地布置為網球場，盧彥勳興奮表示，好像回到比賽場地，有上場的心情，會中，侯友宜親手為盧彥勳掛起胸章表示，第一枚的獎牌勳章獻給替新北市及台灣網球驕傲的盧彥勳，盧彥勳是運動典範，爭取讓世界看到台灣，在退役之際，新北謝謝他的辛苦。

侯友宜表示，運動員永遠是運動場上的唯一主角，110年全運會每位獲獎選手，獎牌外，將得到一組獎座，取代過往賽會的吉祥物娃娃，勳章是由知名設計師陳俊良以賽會LOGO「女王頭」為主體整合設計；績優的單位獎，則是運用玻璃工藝在製作過程中的流動感，宛如場上選手的力與美。

設計師陳俊良表示，獎牌設計的靈感延續「女王頭」核心意象，融合大會精神標語「隨時上場」整合設計，這次大會首創獎牌勳章，勳章的用法是掛在胸前，每一位在全運會得獎的選手就像英雄，值得受尊榮至高無上的表揚。

玻璃工藝家林靖蓉指出，玻璃工藝的創作過程往往汗流浹背，需要集中專注一氣呵成，很像運動員在場上拚搏的瞬間，完美的展現成功背後需要無數反覆練習，最特別的是，玻璃工藝在製作過程中的流動感，猶如場上選手力與美的展現，每一刻都是獨一無二。

體育處補充，110年全國運動會持續在臉書官方粉絲團介紹全台灣的運動選手、追蹤各類賽事，還有推出系列網路活動，更多110年全國運動會最新活動資訊，歡迎隨時關注全運會官網及臉書粉絲團。