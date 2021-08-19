隨著疫情趨緩，衛福部長陳時中表示餐廳內用將進一步放鬆，預定本月24日起同住人內用可共食火鍋、合菜而不需要隔板或梅花座，但消息曝光後卻引起網友質疑，不少人大酸「難道出門要隨身攜帶戶口名簿？」

陳時中今天(19日)表示，同住家人的共餐規範將放寬，「家裡怎麼吃，外面就怎麼吃」，不用設置隔板和梅花座，但需要與別桌保持社交距離。他說，一家人吃火鍋，小孩如果自己吃一鍋，被燙到該怎麼辦？用餐規範需要更人性化。

至於有些情侶也會住在一起，屆時要如何認定是否同住？陳時中坦言很難，防疫人人有責，開放的目的是不要讓有需要的人受到妨害。目前指揮中心已在研擬相關指引，待指引完成後將對外公布。

但不少鄉民看到消息後極為傻眼，開酸：「餐廳還要跟戶政系統連線嗎？」、「意思是一家人出門還要隨身攜帶戶口名簿？」、「餐廳是要怎麼確認啦」、「可以，這很高端」、「他是要求餐廳老闆要有讀心術嗎」、「意思一下，不要太不滿」、「整天自由心證，然後夫妻車上喝水被罰5萬」。