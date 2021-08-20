科技股上漲，抵銷了周期股下跌的影響，周四美股標普500指數震盪收高，投資人正在評估經濟復甦情勢，以及聯準會將何時與如何縮減其貨幣激勵措施。

最新公布的數據顯示，美國上周初次請領失業給付人數降至17個月新低，顯示美國又一個月迎來強勁的就業增長。

不過華爾街股市前一日重挫，因聯準會發布的7月決策會議紀要指出，央行官員認為縮減支持措施的一個關鍵門檻「可能在今年達到」，意味著年底前可能開始收水。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，投資人正在權衡全球經濟成長前景，以及聯準會將縮減購債計畫的力道。

周四收盤，道瓊工業指數小跌66.57點或0.19%，為34,894.12點。

標普500指數收漲5.53點或0.13%，為4,405.8點，該指數以大跌開出，但隨後急彈拉升，盤中大多在漲跌間拉鋸。

那斯達克指數漲15.87點或0.11%，收在14,541.79點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股走強亦為那斯達克指數帶來支撐；能源、材料等對經濟情勢敏感的類股則表現疲弱。

標普科技股指數收漲0.99%，漲幅最大。費城半導體指數收漲0.84%。

防禦型的地產股上漲0.92%。

能源股重挫2.65%，表現最疲弱，其次為材料股跌0.93%。金融股和工業股均跌近0.8%。

紐約梅隆銀行財富管理（BNY Mellon Wealth Management）投資策略總監Jeff Mortimer表示，在場外觀望的資金逢低進場，這一直是過去6至12個月市場發生的事。

輝達（Nvidia）股價勁揚4%，帶動科技股大漲。受惠於強勁的遊戲與數據中心晶片業務，輝達上季營收創下歷史新高，本季展望亦優於華爾街預期。

梅西百貨（Macy's Inc）和科爾百貨（Kohl's Corp）上修全年營收預測，股價分別飆漲19.6%和7.3%。

Delta變種病毒導致疫情急速升高，對經濟情勢敏感的周期股表現疲弱。鋼鐵廠Nucor下跌2.7%，石油公司德文能源（Devon Energy ）和西方石油（Occidental Petroleum）分別下跌3%和5.8%。費利浦·麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌4.3%。通用汽車股價跌3.4%。

航空等經濟解封股亦走跌

網路券商羅賓漢（Robinhood）提出預警，稱散戶交易放緩可能衝擊第三季業績，股價應聲重挫10.2%。

美國經濟反彈、第二季企業財報強勁，再加上超寬鬆貨幣政策，為股市帶來強大的提振，與2020年3月因爆發新冠疫情而跌至的谷底相比，標普500指數已上漲約1倍。

由於市場正值傳統淡季，分析師示警股市可能會大幅拉回。市場焦點將轉向下周聯準會在懷俄明州傑克森霍爾市（Jackson Hole）舉行的央行年會，以尋求美國貨幣政策未來走勢的線索。

紐約梅隆銀行財富管理投資策略總監Jeff Mortimer表示，通膨仍是關鍵的經濟變數，通膨是暫時的，還是持久的？為了實現充分就業的目標，聯準會願意容忍什麼樣的通膨數字？