礦產業受到大宗物資價格暴跌衝擊，相關類股跌4.2%，並創自3月以來最大單日跌幅。還有中國大陸新政策出台，歐洲精品業者也被嚴重影響。利空夾殺下，歐股創一個月以來最大跌幅。19日STOXX 600指數收467.24點，跌7.18點或1.51%。

因中國大陸欲整頓財富不均與企業利潤分配項目，歐洲精品業者如LVMH、開雲與歷峰集團等，因主要大客戶都是中國大陸消費者，因此股票重挫5.8%至9.2%不等。

英國金融服務業者CMC集團認為，中國大陸新政策對科技以及精品業者來說很不利，市場開始擔憂後市發展，原物料需求恐怕也會受阻。

美東時間18日，美國聯準會似乎釋出將要大動作減表訊息。同時，歐洲不斷增加的通膨壓力，也讓歐盟認為，是否要檢討現行寬鬆貨幣的政策。不過，萬一真得升息，市場也擔憂STOXX 600指數會缺少上漲動力。

而8月底將舉行的全球央行年會，歐洲央行雖不會出席，但美國聯準會將發表的言論，預料將會牽動全世界股市走向。

金融股表現疲弱，匯豐銀行、西班牙的BBVA與法國巴黎銀行，平均跌幅在3%。同時，雖然歐洲旅遊休閒業者最新季報亮眼，但新變種病毒株肆虐，讓全球經濟發展有雜音，因此相關族群下跌2.5%。

迄今，近半歐企已公布季報，STOXX 600成分股獲利可望成長1.5倍，預料將創2012年以來最高。

歐股個股表現，瑞典暖氣業者Nibe Industrier半年報的獲利大增64%，股價也同步漲1成左右。

瑞士建材供應商Geberit跌1.7%，因為該業者發出警訊，原物料價格將看漲。

被視為景氣不明朗時的資金避風港，故公共設備族群是19日歐股中，唯一收漲的類股。