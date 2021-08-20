國際觀光飯店面臨倒閉裁員潮，晶華酒店董事長潘思亮今日說出重話，抨擊這個產業「是一個被放棄的重症病人」，去年已經得了一次重症，還好有康復出院，但這次是二次重症，很多產業重症的比去年多，整個國際觀光產業「被遺忘」，呼籲政府即刻紓困且薪資補貼，而非只是振興券，因為那對重症病人沒用。

潘思亮表示，台北的國際觀光飯店歷經了兩次傷害，去年因疫情腰斬，營收已經下滑了50％，今年又再跌50％，等於衰退超過7成，即便警戒降至二級，還是嚴重衰退中，觀光飯店在內的觀光產業，還有餐飲及免稅商店，其實都在苦戰。

潘思亮形容，振興券就像打疫苗，但像是國際觀光飯店這樣的重症病人，「打疫苗沒有用」，比較實際的是紓困，包括對員工的薪資補貼，因為還是有很多默默，在第一線工作的同仁，仍須政府出手奧援。因即便國旅復甦，但住台北的人不會到國際觀光飯店來住，有人說中南部的會來台北住飯店，但絕非如此，國際觀光產業「還沒脫困、何談振興？」

潘思亮指出，晶華很努力，所以衰退得比別人少，但其實衰退幅度還是超過1半，即便國旅復甦，但大家看到的是週末榮景，卻無視於國際觀光飯店，每周一到周五空無一人的慘況，面對同業不斷裁員，所有的飯店都還是在減薪、減班，所以紓困對國際觀光飯店這類產業有絕對必要。

潘思亮強調，賣掉了達美樂，推估還能夠多撐個一、兩年，但重症病人需要的是立即紓困跟薪資補貼，絕對不是振興券，因為振興券「就是打疫苗，所有人都好」，但重症的人幫他打疫苗沒有幫助，政府應正視產業嚴峻的狀況，還會看到國際觀光飯店歇業裁員，必須立即採取行動。