高端疫苗23日正式開打，《美國有線電視新聞網》(CNN)特地報導指出，若台灣繼續推動「清零策略」，恐怕會讓台灣變得越來越孤立。指揮中心指揮官陳時中24日澄清，「清零並不是目標」，他還強調，台灣經濟並未因此受影響。對此，前民進黨立委沈富雄直呼，「陳時中講這話非常可怕」。

《CNN》報導指出，台灣首款國產高端疫苗正式開打，報導先是放上總統蔡英文施打疫苗的照片，並提到台灣成功控制疫情，確診數累計不到1.6萬例，且持續爭取擴大疫苗接種等方面所做的努力。不過文章也示警，如果台灣繼續推動清零策略，可能會造成台灣會變得越來越孤立，報導還以澳洲和紐西蘭為例，表示一旦疫苗接種達到一定水平，可能會放棄「清零策略」。

對此，陳時中24日在記者會上提到，「清零不是我們的目標，但方向不變，還是要把所有病人盡量找出來，避免社區傳播」。陳時中還表示，國際往來部份現在仍維持14天檢疫策略，但他也強調，目前整個台灣經濟並沒有因此受到影響，「這2年我們的經濟成長率都非常好，反而是這樣的政策才能讓我們內需市場復甦，外銷經濟維持高成長」。

對於陳時中這番話，沈富雄同日24號這天，在《TVBS》政論節目「少康戰情室」直言，陳時中講這話非常可怕，他覺得蘇貞昌今天有必要立即召見陳時中，問他在記者會說「清零不是我們的目標，目前策略未讓經濟受影響」這句話是什麼意思，沈富雄認為，這是很嚴重的事情，陳時中到底知不知道？

沈富雄強調，他已經三度在節目公開呼籲陳時中，下午的記者會可以不用再開了，既然陳時中非開不可，就要跟大家解釋清楚本土案例新增1例在新北市，是代表有隱形傳播鏈存在，還是有其他問題存在，大家未來要朝甚麼方向走，這都要解釋清楚。