台灣大(3045)今(20)日舉辦股東會，董事長蔡明忠預估5G用戶將在未來1~2年出現爆發性成長，對於外傳搶下影音串流服務Disney+登台合作夥伴，他則未予證實，表示與Disney合作是大家夢寐以求的，現在花落誰家還不敢說，台灣大會極力爭取。

5G上路滿一年，蔡明忠表示，由於許多消費者對於4G的頻寬速度都覺得夠用，所以看到5G移轉的速度不如當初3G到4G，但這不代表5G不會快速發展，後續隨著垂直應用導入、個人運用創新，相信未來只要感受到5G的應用，用戶成長會有爆發性，時間預期落在1~2年，從本屆奧運轉播就看到很多全新技術的運用，技術的創新和突破會來的很快。

據TrendForce數據顯示，至2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年成長3.3%，全球巨擘亞馬遜也投入低軌衛星投資，盼藉此跨足電信領域，台灣大是否也有意跟上低軌衛星，蔡明忠認為，台灣是一個小島，固網、光纖以及骨幹等很密集，連偏鄉也都積極發展，所以全島網路覆蓋很充足，反倒是類似美國、澳洲等腹地較大的國家，偏遠地區的網路卻是較不方便，而亞馬遜是電信產業的後進者，選擇由低軌衛星切入，是可以想像到策略之所在，但就台灣狀況來說，因為傳輸能量很充足，目前確實不需要。

華特迪士尼旗下影音串流服務Disney+將於11月登台，外傳Disney+登台時擬與台灣大合作，對此，蔡明忠今並未證實，他表示，與Disney合作是大家夢寐以求的，現在花落誰家還不敢說，台灣大會極力爭取，集團有有線電視網路等資源，假設合作實現，用戶不僅在手機收看，也可以透過有線電視，以及寬頻上網技術，在家裡用電視或者寬螢幕觀賞。

華特迪士尼公司日前宣布旗下影音串流服務Disney+將於11月登台，外傳Disney+登台時擬與台灣大合作，假設真為如此，台灣大將集結凱擘有線、台灣大寬頻等有線電視，5G行動甚至momo及富邦金(2881)等集團旗下資源，推出「Disney+」包月服務，壯大台灣大OTT平台myVideo在國內影視產業的影響力。

除此之外，8月初台灣大宣布，參與越南最大本土電子商務集團TIKI的E輪融資，雙方已完成簽約，蔡明忠表示，在東南亞台灣大看過很多機會，也miss過，眼光不見得完全正確，但會會繼續看，大張旗鼓做宣示，因為以地理位置來說，除了大陸、就是東南亞，發展潛力很大，目前有很多機會正在看，關注的產業都是和集團可以發揮綜效的，包括電信、有線電視、電商等數位相關。