國民黨前黨管會主委劉泰英19日接受媒體訪問稱，台北市市長柯文哲有來找他，他勸柯跟國民黨合作，否則2024總統大選獨立參選，兩黨都不會贏；2024唯有新北市市長侯友宜與柯搭配才有贏面。對此，高雄市民政局前局長、高雄市黨部副主委曹桓榮直言「不無道理」4個字。

針對劉泰英接受《自由時報》的訪問，曹桓榮19日接受香港媒體《中評社》訪問表示，劉的論點應是基於當前政治聲量，台北市、新北市在這次防疫配合及應對中央的態度上，都堪稱全台22縣市的領頭羊，加上雙北總人口佔全台4分之1，掌握雙北形同掌握一定籌碼與發言權，故劉會做此推論「不無道理」。

曹桓榮指出，2004年的「連宋配」與2008年的「國親合」，都是當下的社會期待，因為擁有民意支持的基礎與氛圍，方能獲得多數人認同，不然只會被認為是「硬喬」，而且現在的台灣人不喜歡「私下合作」或「政治協商」的感覺。

曹桓榮強調，政治瞬息萬變，2024大選的變化不見得現在就能論定，但從新聞聲量、政黨氛圍、政黨支持度來看，劉泰英會有這樣的分析並不奇怪。曹進一步指出，台灣民眾現在普遍有「民進黨做得很差」的共識，所以基層才會期待，藍白兩個主要在野黨能透過合作，在下次選舉終結民進黨，若這是個雙方共同努力的目標，那就要避免提前暴露被民進黨鎖定，故2024的潛在人選該如何持盈保泰，是非常需要智慧的重任。