阿富汗人想逃離 塔利班開槍警告

塔利班閃電攻下阿富汗首都喀布爾掌權後不斷強調，他們和20年前執政時不同，如今是嶄新的塔利班2.0，尊重自由，平等和基本人權。

然而，據《每日郵報》（DailyMail）20日報導，陸續暴露的影片和事實顯示，他們和20年前沒甚麼不同。國際特赦組織（Amnesty International）揭露，目擊者指證歷歷說，塔利班7月佔領加茲尼（Ghazni）省後，7月4-6日在馬利斯坦區（Malistan district）蒙達拉赫特（Mundarakht）村屠殺了9名哈扎拉（Hazara）族人。

其中有6人是遭射殺，另外3人則是被凌虐而死。塔利班用其中1人的圍巾將他勒死，而在執行酷刑時，還一片片地割下他的手臂肌肉。

雖然塔利班說，不會報復政敵，但1位對抗他們的地方警察局長，卻慘遭處死。在社群網上瘋傳的影片顯示，巴德吉斯（Badghis）省警察局長阿恰克札伊（Mullah Achakzai）雙眼被蒙起來，兩手被銬住，雙膝跪地，在一陣亂槍掃射後倒地死亡。據說塔利班在占領當地後，就逮捕了他。

此外，據《泰晤士報》（The Times）報導，就在塔利班搜捕「德國之聲」（Deutsche Welle）記者時，他的家人慘遭射殺。而一份聯合國機密報告顯示，如今塔利班正在加緊獵尋那些膽敢和美，英和北約（NATO）駐阿富汗部隊合作的人。同時他們也挨家挨戶，威脅阿富汗公務員，口譯員和領事館工作人員的親人。