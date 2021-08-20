鄰近二結火車站旁的「二結農會穀倉」因見證了蘭陽平原百年的稻米文化，極具有歷史文化意義，經縣府列為縣定古蹟並改為「二結穀倉稻農文化館」，穀倉雖在2007年修復完工，但這棟老舊的建物又陸續出現局部漏水劣化情形，經宜蘭縣政府爭取並獲得中央經費補助，在去年再度啟動修繕工

程，針對屋頂、牆面修復、木構件檢修及蟲蟻防治，修復工程在上個月全部完工，縣長林姿妙20日也特別親自視察修繕成果，並歡迎大家到訪這座百年穀倉，探索瞭解蘭陽平原百年來的米食文化與農村生活。

縣府表示，縣定古蹟「二結農會穀倉」始建於1928年的日據時期，1935年增建儲穀倉庫及碾米工場，肩負大二結地區稻穀集存、碾製、轉運及販售等重要功能，地方居民稱其為「二結穀倉」或「穀倉」，是宜蘭縣日據時期唯一保存至今的農會穀倉空間，其建物保留日式擬洋風的建築特色，空間

配置見證了當年農業的生產方式，深具歷史與建築價值，宜蘭縣政府在1998年公告為縣定古蹟，並啟動修復再利用計畫，逐步型塑為稻米文化展示之藝文空間。

縣長林姿妙在視察修繕工程時表示，「大二結文化基金會」長年推動在地社區營造、文化保存動能，縣府委託基金會活化經營為「二結穀倉稻農文化館」，延續「農會穀倉」的產業文化意義，讓保留至今的木製碾米機、鼓風機及儲穀倉庫等空間物件，透過活化展示、導覽解說與教育課程推動，帶領民眾瞭解蘭陽平原百年以來特有的稻農文化，更在2017年獲得文化部第4屆「國家文化資產保存獎」保存貢獻類的殊榮。

但因為二結穀倉的建物年代已久，建築體出現局部漏水、劣化情形，縣府在年研提修繕計畫爭取並獲得中央經費補助266萬元，執行穀倉屋頂、牆面及木構造檢修與蟲蟻防治，完成修復後的二結穀倉將可再現歷史風華與農村記憶，並肯定大二結文化基金會延續社造活力，持續挹注文化資產保存之

動能。