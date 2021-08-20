一名劉姓女子2年前為了債務問題與丈夫假離婚，沒想到丈夫竟然另結新婚，與一名林姓女子交往後，不僅將劉女與孩子趕出門，林女還打電話對劉女嗆聲：「人家不要妳這個垃圾」、「皮在癢」、「去妳公司給妳吃粗飽」，劉女因此憂鬱症加劇，憤而對林女求償50萬元，法官審理後判決林女賠償3萬元。

劉女控訴，她與丈夫因為債務問題假離婚，不過仍同住在一起，不料丈夫假離婚後，去年4月間卻與林女交往，進而將她與孩子趕出家門，林女還給電話對她大罵：「你皮在癢，你不要讓你祖媽抓狂」、「臭GY，你是亂X小」、「我就去你公司給妳吃粗飽」、「人家不要的垃圾」。

劉女心生畏懼，連續幾個星期睡不好覺，憂鬱症因此加劇，因而對林女求償50萬元精神撫慰金。

林女出庭時辯稱，她因為受不了劉女一再騷擾，才憤而打電話給她反擊，並非無端辱罵劉女，請求不需賠償。

但高雄地院審理後認為，林女以不堪入耳的言詞恐嚇劉女，刑事部分被依散佈文字誹謗罪刑拘役20日，因而認定已不法侵害劉女名譽權、自由權，應負侵權損害賠償責任，最後判林女應賠償3萬元。可上訴。