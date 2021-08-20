基隆中元祭傳承167年，20日下午舉辦迎斗燈遶境遊行。（張穎齊攝）

基隆中元祭傳承167年，20日下午舉辦迎斗燈遶境遊行。（張穎齊攝）

基隆中元祭傳承167年，20日下午舉辦迎斗燈遶境遊行，現場鑼鼓喧天，基隆市長林右昌、文化局長陳靜萍、議長蔡旺璉皆出席，並由李姓宗親會的「斗燈首」和花車穿梭市區道路，最後抵達慶安宮安置於內殿，今年因疫情影響，以音樂來取代人員交陣，象徵民俗傳承，另外21日也將舉行放水燈習俗。

今年中元祭由李姓會輪值主普，迎斗燈儀式遵循傳統儀典，隊伍先在信一路集結後，由李姓宗親會引領斗燈隊出發遶境，得意堂陣頭、鼓亭車也在隊伍中，吸引許多民眾駐足觀看。

林右昌說，今年的中元祭迎斗燈遶境遊行，因防疫關係，規模大幅縮小及簡化，取消宗親會宗長們的徒步遊行，不過由於宗親會的妥善規畫，進行得相當順暢。

陳靜萍指出，在往年迎請姓氏斗燈回慶安宮的隊伍行進中，都會有北管樂西皮派、福路派的「交陣」，但今年因疫情影響，以音樂取代人員交陣，因此在出發時是西皮派的音樂表演，過了兩派交界的旭川河後，改由福路派的音樂上陣，以音樂來進行民俗傳承。

文化局表示，斗燈是寺廟建築、普度常見的避邪祈福器物，民間信仰有北斗解厄、南斗延壽之說，認為斗燈具有祈求福祥的作用；依照輪值字姓秩序排列的斗燈隊伍，下午2時前先於信一路金雞橋頭前集合，時間一到，在北管子弟團─得意堂、聚樂社的前導下緩緩出發，抵達慶安宮後將斗燈安置於內殿。

安置在慶安宮的斗燈，將在21日清晨經發表儀式後正式點亮，象徵各字姓都能元辰光彩，祈求平安，此儀式也展現出斗燈與字姓團體共同命運的象徵性，具有凝聚族群向心力的意義。