長榮上半年合併營收1899.19億元，年增117.43%，每股盈餘達15.03元，獲利表現十分亮眼，但卻有多家外資出具報告看空航運後市發展，更有美系外資給出每股89元的目標價，讓台驊董座顏益財看了不禁痛罵，「明顯是要調低目標價，給大家殺」，財經網美胡采蘋一一檢視這些外資報告，也大感荒謬，直呼「非常不可思議」。

財經網美胡采蘋在個人YT頻道追劇時間Emmy表示，她看了多家外資的報告，認為大家的懷疑的確有點道理，尤其是美銀的報告，什麼理由、推論過程都沒寫，就直接說長榮只值89元，只值股價淨值比的2.4倍。

而花旗的報告更是離譜，預估長榮全年EPS只17.48元，但長榮光上半年EPS就到15.03元，你卻在長榮公布半年報2天後，發報告預估它全年EPS僅17.48元，難道是認為長榮下半年EPS只2.45元嗎？現在長榮一個月的EPS就超過這數字了。

但胡采蘋指出，匯豐銀行的報告是唯一看得下去的，至少有交代推論過程，蒐集馬士基法說會的公司預估數據，且收集到美國一個數據機構的進口預估並未上修，故給出2022年航運股獲利空間有限的結論，給予長榮165元的目標價。

胡采蘋強調，她能接受看法的不同，但為何得出這個結論要交代清楚，什麼都沒說就給長榮89元的目標價，EPS預估還非常離譜，「那我認為別人說你外資騙船票真的天經地義，我不是沒看過外資報告，但現在竟然看到這麼爛的外資報告，我覺得非常不可思議、不勝唏噓」。