新北市蘆洲一名21歲王姓男子，為了逼迫同居女友返家，竟然用熱水淋2人共同飼養的一隻虎斑貓「茶茶」，造成貓咪全身大面積燙傷，還將影片傳給女友，企圖讓女友心疼回家探望，女友看到影片嚇得求助動保人士，最後與救援志工破門而入，救出「茶茶」，警方訊後將此案函送法動保處，王男虐貓行徑可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金。

據了解，王姓男子與女友在蘆洲租屋同住，2人17日爆發口角，女友憤而離家，王男為了逼女友回來，竟將茶茶關在貓籠內，持煮沸的熱水澆淋在牠身上，還將過程拍攝下來傳給女友看，女友嚇得請求動保人士協助。

女子與救援志工通報警方到場協助，但王男卻拒絕開門，雙方僵持許久後，經女子同意，動保人士持鐵撬破壞門鎖進入屋內，見「茶茶」被關在籠子裡不動，緊急送往動物醫院搶救。

據救援志工救援許鐳譯表示，茶茶見到女主人一直跑來想撒嬌，可是因為燙傷疼痛，一直哀叫翻滾，經送醫搶救，除了全身灼傷，肝指數和白血球指數很高，眼睛可能失明，目前尚未脫離險境。

警方訊後將王姓男子依照《動物保護法》函送偵辦，可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金。