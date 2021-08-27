基隆市一名王姓女子1999年向警方報案，指男友張瀟漢7年前把熟客活活打死後，竟把屍體剁成肉塊，甚至製成羊肉爐販賣給不知情的顧客。警方聽完後，因事隔7年，加上案情太過驚悚，且報案人也不知道死者姓名，一開始還半信半疑，誰知不久後接到失蹤通報，情節竟和王女供述不謀而合，進而揭開真相。

據了解，警方當時接獲一名李姓男子的母親報案，指兒子不知去向，希望員警幫忙協尋；深入追查後，警方發現李男的機車就停在羊肉爐店門口，且長達7年沒有移動過，時間點和王女供詞吻合，隨即鎖定新北市瑞芳地區的3具無名屍展開調查，結果檢警到場開挖時，第一個挖下去的正好就是李男的墳墓。

經過齒痕、頭顱比對，警方確認死者就是李男，隨即將張瀟漢逮捕到案，無奈對方堅持不認罪，加上案發地點已改由美容院接手，即便鑑識人員展開大規模搜證，仍一無所獲；無計可施之下，警方只好對張男進行測謊，並還原7年前命案現場擺設，讓原本神情自若的張嫌頓時嚇到語塞，講話也開始結巴，甚至陷入沉默。

檢警調查時，附近鄰居表示，案發當晚曾聽到羊肉爐店傳出陣陣剁肉聲，一度好奇店家生意怎麼這麼好，可以剁肉剁整晚，沒想到竟然是發生分屍案。據悉，張男直到最後都沒有認罪，但法院仍依照王女等人的證詞，以及當初凶手用來包裹屍體的紅棉被等證物，判處張男無期徒刑定讞。

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