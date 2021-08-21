國民黨立委許淑華（中）。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華19日主持南投縣台16線會勘，現場因連日豪大雨沖刷，造成山壁嚴重坍塌，集集與水里往來的公路及鐵路交通全部中斷，甚至有邊坡掏空情形。許表示鐵路局向她允諾，明年將提撥10億元前瞻改善經費，用於集集支線鐵路沿線邊坡及隧道水土保持通盤檢測與補強。消息一出，超過6000位網友湧入許臉書按讚。

許淑華20日在臉書發文表示，她19日會同交通部公路總局、台灣鐵路管理局等有關單位，先到中山路二段平交道附近了解邊坡土壤流失情形，會中達成初步共識，由鐵路局兩週內進行專業評估，緊急補強擋土牆；鐵路局同時允諾，明年將提撥10億前瞻改善經費，用於集集支線鐵路沿線邊坡及隧道水土保持通盤檢測與補強，盼達到治標又治本的效果。

不僅如此，許淑華指出，她也要求邊坡土地所有權人鐵路局，將台16線全面邊坡水土保持檢測一同納入明年前瞻改善計畫中，找出治本解決之方法，以降低豪雨來臨時災害發生機率，落實道路與鐵道安全。

此文一出，獲得超過6000個讚、超過140則留言與超過115次分享，網友紛紛表示：「超強的！」「10億真的很驚人！」「一出擊就替南投人爭取到預算，這是大家的福氣」、「會勘不只拍照打卡還有10億經費，讓多少立委汗顏？」、「有沒有在做事人民眼睛都有在看」。