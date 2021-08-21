林口長庚紀念醫院胸腔鏡手術獲國際醫療大廠西門子公司肯定，指名作為西門子醫療全球胸腔手術示範中心。該院今日舉辦「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」開幕儀式，今後除擔負訓練影像導引式胸腔鏡手術人才的任務之外，也將參與開發新醫療儀器與技術的重責大任。

長庚醫院胸腔外科自2016年開始發展「影像導引胸腔鏡手術」，在複合式手術室中，可將病灶定位及手術切除無縫接軌一站式完成。5年的發展過程中，由胸腔外科主任趙盈凱帶領團隊，攜手西門子醫療公司將流程優化，除讓定位所需時間從以往的20-30分鐘下降到10分鐘內，還發展出多種影像定位策略，根據病患體型、腫瘤特性，為每位病患量身打造專屬腫瘤定位切除策略。這個優化過程亦被發表為一系列論文，在世界上佔比超過40％，治療方式也多次被引用作為指引。

趙盈凱表示，肺癌已連續10多年高居國人癌症死亡率首位，每年近萬人死於肺癌，早期診斷、早期治療，是最有效降低癌症死亡率的方法之一。而低劑量胸部電腦斷層，是目前唯一經科學研究證實，能有效輔助篩檢肺癌的工具。透過「低劑量斷層掃描篩檢」，許多傳統Ｘ光難以發現的早期肺癌無所遁形。

這些透過篩檢發現的早期肺癌多半非常微小，胸腔鏡手術由於器械的限制及缺乏實際手感，不利於尋找微小腫瘤，因此過去的做法為，病人術前透過斷層掃描攝影予以勾針或注射染料定位，再進開刀房手術。

然而趙盈凱表示，這些步驟有幾個潛在問題，要讓斷層掃描定位與手術之間無縫銜接實務上非常困難，無論從X光室完成定位後轉送至病房，或是從病房轉送至開刀房，都需要很多等待時間，因此轉送過程中偶爾會發生勾針脫位及氣血胸等併發症。此外，由於定位是在清醒下進行，常易造成病患心理及生理上的不適。

林口長庚胸腔外科團隊發展「影像導引胸腔鏡手術」將流程優化，成果受到國際肯定，而「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」的成立，更讓長庚肺癌治療推進到新的紀元，並將台灣醫療技術推向國際舞台，成為醫界與產業合作的最佳典範，也作為全國與世界致力於肺癌治療醫療人員的訓練基地，讓長庚醫療體系持續為社會做出貢獻與回饋。