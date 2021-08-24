高雄長庚「母胎醫學中心」可有效縮減孕婦轉診檢查時間。（高雄長庚提供／袁庭堯高雄傳真）

因應高齡產婦增加，高雄長庚24日正式成立「母胎醫學中心」，整合產前診斷、諮詢、胎兒診斷、小兒醫學及跨科會診，大大縮減孕婦轉診檢查時間，現只要約4天就可完成。

高長表示，近年來歐美知名大學醫院，母胎醫學（Maternal and Fetal Medicine）的產前小兒醫學（Prenatal Pediatrics)把產前發現的胎兒問題，提前以小兒醫學的技術應用到胎兒身上，這就是母胎醫學中心越來越重要的核心價值與任務。高危險妊娠中的產前診斷，可應用高端的影像設備與分子生物科技來診斷胎兒異常，母胎醫學中心未來即是扮演如此重要關鍵角色。

高長也分享一名案例，一位24歲女性懷孕20週在外院接受高層次超音波檢查，疑似胎兒有左側先天性囊性腺瘤樣畸形，後轉診至高長婦產科，醫師透過胎兒核磁共振檢查出胎兒左側胃腸結構進入到胸腔中，讓嬰兒左側肺部發育受到限制，剩餘肺容積約為45％，診斷為先天性橫膈膜疝氣。

高長立刻啟動跨專科合作，照會兒童新生兒科、小兒外科醫師針對胎兒出生後可能面臨的狀況與後續手術治療進行討論，並在該名孕婦懷孕38週時安排計畫性催生，自然產娩出一體重2830公克女嬰，轉送新生兒加護病房由小兒科醫師隨即插管。在婦產科、小兒外科與新生兒科團隊合作下，胎兒出生後生命徵象穩定，出生後第三天便接受橫膈膜缺陷修補手術。

催生母胎醫學中心的教授許德耀表示，過去30年高長為產婦提供的醫療經驗，幫助發展並整合成立母胎醫學中心，未來將提供產婦及胎兒最優質最尖端的醫療服務。