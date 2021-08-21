受到鋒面影響，近期天氣不穩定，各縣市紛紛降下豪雨，甚至因為短延時強降雨，而出現淹水災情，對此就有網友不禁好奇，台灣哪個縣市比較不受天災影響？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「哪幾個縣市才不會淹水、地震？想買房了」為題，PO文指出，如果現在想買房，應該買在哪座城市比較能避開淹水、地震等天災所帶來的影響，不禁好奇「有沒有安全地帶？想買個安全屋了」。

貼文一出隨即被網友吐槽「全台哪裡不會地震？」、「都會地震，你可以把錢省下來了」，不過也有人認真回應，「認真說屏東市」、「桃園」、「應該是桃園吧，桃園地震相對少很多，台地地形也不太會淹水。台中雖然颱風很少進來，但地震相對較桃園多，所以趁桃園房價還沒飛很高之前趕快置產啦」。

過去也有網友好奇發文「什麼縣市自然氣候最宜居？」並列舉4條件，包括「比較不會面對颱風」、「比較不會有大地震」、「空氣品質不錯」、「氣候不要太熱」。

對此，就有不少網友首推苗栗，「苗栗最適合，新竹風太大、台中稍熱、台北太濕」、「苗栗！每次颱風就苗栗沒什麼太大感覺」、「苗栗、台中、彰化，921能量釋放之後百年，中部相對安全」、「說真的，苗栗寶地一塊」。