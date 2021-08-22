在 DC《自殺突擊隊：集結》於日前上映並獲得了一面倒的好評以後，作為敵對的漫威怎麼可以就此讓步呢？因此在《永恆族》、《尚氣與十環幫傳奇》以及《蜘蛛人3：無家日》都緊接著要於今年陸續上映之際，近日也傳來了一個好消息，那便是由布莉拉森主演的《驚奇隊長》續作也宣布開拍啦！除了主角布莉拉森是毋庸置疑的確定回歸以外，和「驚奇隊長」有著深厚情誼的「尼克局長」山謬傑克森，也在他的 IG 釋出了一張假鬍子的照片，並暗示著他也將於《驚奇隊長2》登場！

EW.com(圖／JKF提供)

曾被比擬為「拯救漫威宇宙」的唯一英雄，由布莉拉森所主演的驚奇隊長最早於漫威登場時，便是以獨立的同名英雄電影現身，而在 2019 年上映的《驚奇隊長》裡，我們也知曉了這位原名為卡蘿丹佛斯的英雄，她會不時的看到詭異的記憶，而卡蘿丹佛斯強大的能力又是從何而來，《驚奇隊長》更是讓我們知曉了為什麼卡蘿丹佛斯會成為拯救復仇者、地球的重要關鍵。而隨著漫威宇宙第三階段以《蜘蛛人2：離家日》告一段落，並且以影集《汪達與幻視》、《洛基》與電影《黑寡婦》開啟了第四階段，這不僅代表我們都將走出美國隊長的老去、鋼鐵人的逝世所帶來的遺憾，漫威第四階段更會讓我們看到了初代復仇者成員們的蛻變，以及新血的加入。

allivp(圖／JKF提供)

因此作為第四階段其中的《驚奇隊長2》裡，片名也從原先的「Captain Marvel 2」更改為「The Marvels」並暗示此片將迎來更多的英雄，不僅如此，隨著第四階段的《永恆族》、《蜘蛛人3：無家日》以及《尚氣與十環幫傳奇》都即將於年底上映，布莉拉森也在日前接受《The Jess Cagle Show》訪問時，宣告了《驚奇隊長2》已經開拍的好消息，「現在有太多的事情開始進行了，雖然我不能透露太多，但我可以保證《驚奇隊長2》有非常多可口、有趣的資訊，絕對會讓觀眾眼睛一亮，這次可以與導演妮亞達科斯塔合作是非常棒的經驗。」

IMDb(圖／JKF提供)

不僅布莉拉森回歸漫威宇宙進行拍攝，擔任著「尼克局長」的山謬傑克森也於他的個人 IG 發布了一張假鬍子，以及他穿著一件尼克局長慘被薩諾斯消滅之際，手握著呼叫器的照片，同時向全球影迷宣告著他也將於《驚奇隊長2》裡現身。

Polygon、EW.com(圖／JKF提供)

而根據目前所曝光的消息中，我們可以知曉除了卡蘿丹佛斯以外，作為驚奇隊長摯友的女兒，也就是先行於影集《汪達與幻視》登場的天劍局特工「莫妮卡」泰娜帕麗斯，也確定會參與《驚奇隊長2》拍攝，不僅如此，就連即將在下半年登場的影集《驚奇女士》裡的小英雄「卡瑪拉克汗」伊曼維拉尼也將參演此片，這回「尼克局長」山謬傑克森一次得面對三位女英雄，想必會讓他一時難以負荷。

《驚奇隊長2》預計會在明年的 11 月 11 日於美國上映，至於先前曾爆出韓國影星朴敘俊將演出的傳聞是否為真呢？一切就讓我們等到此片上映後揭曉吧！如果想知道更多影劇消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。

(本文由 JKF 提供)