中視《飢餓遊戲》在未加入女主持前，曾為「飢餓三帥」推出「56最強者」企劃，如今節目再為5位主持人祭出殘酷廝殺對決，精心企劃「五主最強者爭霸戰」，於本周日(29日)起連播上下2集，最終得勝者能獲得獎金1萬元，而網友瘋狂敲碗的經典抽鍋正式回歸，為節目給足看點。

主持群升級後，節目除了狠招不斷，「餓」整程度更是毫不留情，讓王仁甫語帶心酸：「《飢餓遊戲》從妳們(豆花妹、峮峮)兩個加入之後變成《弄主持人遊戲》，開始一直弄我們、操我們、玩我們。」許孟哲也有同感：「而且妳們進來後我們越吃越爛。」連豆花妹聽了都說：「峮峮我們要不要走了？」

《飢餓遊戲》經典抽鍋正式回歸。（中視提供）

但主持群怨歸怨，開錄後為了贏還是手段用盡，進行大獵殺時，藝人想辦法拉人結盟，像是身為餐廳老闆娘的臧芮軒就大氣喊出：「等一下跟我結盟的去我餐廳吃都免費。」開民宿的王仁甫則輸人不輸陣：「跟我結盟，到我民宿住不用錢。」爾虞我詐的心理戰竟變成斜槓老闆間的對決，藝人瞬間鬥志高昂，直喊：「結盟結盟！」

唐從聖(左起)、「豆花妹」蔡黃汝、Wish朱宇謀、孫協志、峮峮、劉宇珊、五熊、許孟哲、臧芮軒、王仁甫玩遊戲闖關。（中視提供）

遊戲節目競爭激烈，最怕遇到「遊戲黑洞」，來過幾次《飢餓》的Wish朱宇謀常被眾人嫌棄，這次竟和「過關機器」王仁甫擦出火花，原來兩人在遊戲中不停抽到人體蜈蚣的任務，兩個大男人必須把手放在胯下中間牽手行走，不符合人體工學的動作讓王仁甫不太舒服：「你一直卡到我的縫縫耶！」Wish也受不了回嗆：「你的縫縫一直卡到我的手。」

《飢餓遊戲》主持群王仁甫(左起)、「豆花妹」蔡黃汝、許孟哲、峮峮、孫協志帶領來賓一起闖關玩遊戲。（中視提供）

事後王仁甫還跟孫協志分享：「我跟他(Wish)的感情瞬間加溫耶，已經快比跟你(孫協志)還要深了。」孫協志一聽馬上意會：「因為大小都摸透透。」王仁甫還說孫協志的手都沒摸過，還當著宇珊面前，邊講邊拉孫協志的手往胯下靠近，「你要贏他(的話)，你要先摸摸看。」這讓孫協志脫口問：「你確定喔。」《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也能收看。