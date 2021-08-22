台北市大安區今年3月間發生黑幫光天化日追砍事件，黃姓男子疑因參與販售靈骨塔集團遭控詐騙，不滿紀姓男子拒絕賠錢協助解決官司，涉嫌率同周姓男子等8名黑衣人埋伏追砍紀男，導致紀男左膝肌腱被砍斷。北檢依重傷害未遂罪起訴黃男7人，在押的黃、周聲請交保，台北地院裁定黃、周各以20萬、15萬元交保，須向派出所報到，且不得騷擾被害人與證人、共犯勾串。

檢警調查，今年3月2日下午，紀男在北市羅斯福路某咖啡廳消費時，突遭9名黑衣人包圍，紀男見狀逃走，被9人一路追殺，其中1人持西瓜刀猛砍紀男手腳，其餘8人則對紀男拳打腳踢，導致紀男全身遍體麟傷，其中大腿刀傷長達30公分，肌腱被砍斷。

警方查出，這起凶殺案是具有黑幫背景的黃姓男子，疑因參與和紀男有關的靈骨塔詐騙集團，挨告詐欺後，邀約紀男在咖啡廳談判，並找人在咖啡廳外埋伏。黃男要求紀男拿錢賠償遭拒，即唆使同夥動手，案發後黃男、周男7人落網，北檢起訴7人，另2嫌在逃，檢警仍在緝捕中。

在押的黃、周2人日前委請律師，向北院聲請交保停押，指黃要扶養母親，周要報名學校就學，均無逃亡之虞，加上證人已詰問完畢，沒有串證之虞。

法官認為，2人僅坦承部分犯行，但可採其他方式替代羈押，裁定黃、周各以20萬、15萬元交保，限制住居，每周向派出所報到1次，且不得騷擾、恐嚇接觸被害人與證人、共犯勾串，若違反規定及未按時出庭，將再行羈押。