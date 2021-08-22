明天是823砲戰紀念日，在這前夕，前彰化縣長卓伯源表示，想到民進黨內部看待此戰役的「無血無淚無情」態度，令人遺憾。卓直言，身為中華民國總統的蔡英文，不能再以民進黨的政治利益與選舉思維來思考兩岸關係，畢竟台澎金馬的安全不能建立在只想依靠美國出兵協防，這是不切實際的作為。

卓伯源今（22日）在臉書發文表示，明天就是1958年第二次台海危機823砲戰的紀念日，也讓他回憶起在服預官役的期間，曾參與軍購案作業那段軍旅生涯。在823這個特別的紀念日前夕，當年金門官兵在前線奮戰保護台灣的印象，自己無法忘記也不會忘記。

對於823砲戰中英勇的國軍官兵犧牲性命，卓伯源認為，他們保衛了台灣的安全和平，這段史實不分朝野皆應給予肯定，很遺憾的民進黨卻故意忽視這段攸關台灣前途的重大事件，大家都知道蔡英文刻意不參加紀念活動，陳建仁前副總統曾在大前年823南台灣水災期間帶著全家到金門度假，也不願參加太武山下的紀念活動。

此外，卓伯源提到，現任僑委會副委員長徐佳青在擔任民進黨副秘書長時，認為823砲戰是國共的事情，與台灣無關，因此，就有民進黨立委就開始窄化、蔑視823砲戰為國共戰爭。執政的民進黨蔡政府全黨上下對當年許多台灣子弟的犧牲，如此無血無淚無情，毫無感恩之心，令人遺憾。

卓伯源鄭重呼籲民進黨政治人物，不要為了選舉再消費823砲戰了。當年國軍流血犧牲取得勝利，保衛住台澎金馬，讓台灣得以發展經濟與科技的實力，讓人民今天得以安居樂業，享有安定富足、民主自由的生活。

最後，卓伯源強調，身為中華民國總統的蔡英文，不能再以民進黨的政治利益與選舉思維來思考兩岸關係，畢竟台澎金馬的安全不能建立在只想依靠美國出兵協防，這是不切實際的作為，台灣在建立自主國防實力外，也要慎重面對兩岸關係的修補與重建，畢竟兩岸之間還存在密切的經濟往來，這是不容忽視的事實。