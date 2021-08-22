彰化縣去年出生率躍居全國之冠，今年總人口跌破126萬人。（吳敏菁攝）

彰化縣去年出生率躍居全國之冠，今年總人口跌破126萬人。（吳敏菁攝）

彰化縣2020年的出生率躍居全國之冠，但遷徙卻更嚴重，2016年人口128.9萬人，至今卻即將跌破126萬大關，僅管縣府和半數鄉鎮市競相推出生育補助政策，近5年來發放20億7789萬元，去年度更達4億919萬，為全國最高縣市，卻還是難敵大環境的吸磁效應。

彰化縣是6都之外，人口第一大縣，但除了少子化浪潮，資源、建設分配不平均，也難擋人口外流，彰化縣為留住人口做過許多努力，包括推動3萬元生育補助，開辦公設民營托嬰中心及建置非營利幼兒園等，雖衝高了出生率，效果只是一時。

根據縣府統計，近5年出生登記人數6萬3166人，請領生育補助後遷籍其他縣市，占新生兒總數2成，其中領取生育補助後，遷籍至台中市者，占同期間彰化縣出生人數之10.41％，因為台中市設籍幼兒每年另有「幼兒學前教育補助」3萬元。

其實，不只彰化縣府為了減緩人口流失，推動生育補助，各鄉鎮公所也加碼發放「新生兒營養津貼」、「婦女坐月子津貼」5000至1萬6000元等不等現金，各鄉鎮領取補助後遷徙比率也介於14.49％至28.96％之間，被認為是屬於福利之吸磁效應，無助於縣內總人口增加。

人口負成長，生育政策的一次性補助，再度被質疑效果有限，且造成財政壓力。但是縣府也有話要說，給爸媽減輕一點負擔，做得到也不用太過於苛責，癥結還在更大的結構性制度設計不公。

縣府內部就指出，在探討生育補助是否奏效、考慮廢除縣級政府下的鄉鎮市長民選等，最大不公平還在資源往6都集中，以中央統籌分配稅款為例，6都獲得65％，其餘16縣市則只分得35％，彰化縣人口最多，換算下來人均分配最低，要縮短城鄉差距，不是只有檢討生育政策缺乏相關配套，教育、社會福利、就業、交通和公共建設環境等，全都環環相扣。