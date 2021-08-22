「屋漏偏逢連夜雨！」台中捷運綠線昨因車廂駐車煞車電磁閥異常導致斷路器跳脫而無法行駛。面對中捷接二連三發生問題，引起市議會藍、綠議員的群起撻伐。藍營議員要求中捷全面「總體檢」，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳；綠營議員憂心還有多少「未爆彈」未引爆？中捷公司應提送檢討報告給議會交待清楚。

中捷公司指出，捷運綠線編號01／02車組昨日在高鐵台中站因煞車異常無法行駛，造成大慶站到高鐵台中站暫停營運，並出動公車接送，歷經1小時45分全線才恢復正常營運。

中捷公司副總經理葉進財帶領團隊與北捷局、川崎重工人員漏夜檢查，到清晨4點確認故障原因為01車駐車煞車電磁閥線圈故障，導致電源端控制斷路器因過載而跳脫。

中捷公司表示，01／02車組駐車煞車電磁閥已更換新品，進測試軌進行100公里運轉測試，測試後檢查正常即可回歸載客服務。目前每天例行性檢查會檢視列車管理（TMS）監控螢幕中煞車系統功能是否作動正常、有無異常警訊。

中捷公司強調，「原廠手冊並無針對電磁閥做特別檢查或量測項目」，電磁閥突發故障是中捷綠線車通車以來首度發生，針對此事件除納入定期檢查項目外，將再與廠商研討建立例行性量測紀錄，以提早發覺。

藍營市議員認為，上次重大故障發生在原可用8年的軸心，也未列例行檢查項目，中捷不能再「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，必須全面總體檢。終究人命關天，務必要通盤了解是組裝或零件本身的問題，不是等發生問題再解決問題，應防範未然。

綠營市議員指出，中捷接二連三的發生不該壞的地方壞了，不免令人心生質疑？中捷還有多少「未爆彈」還未引爆，目前已有多位市議員聯合提案，要求中捷公司於一週內提出檢討報告送交議會，藉此給全台中市民一個交代，絕不能再任由中捷亡羊補牢、自圓其說。