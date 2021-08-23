大陸中央紀委國家監委網站公布，為進一步優化親清政商關係，杭州市紀委監委展開影響親清政商關係突出問題專項治理。

此次專項治理主要聚焦領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理「回頭看」以及規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為三個方面，覆蓋全體在職以及近3年以來退休、離職的市管領導幹部。全市各地各單位則同步展開本級管理領導幹部自查自糾。

據澎湃新聞報導，治理期間，杭州市重點明確了可能存在的10種利益衝突情形，要求領導幹部進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。

這次專項治理要求，即便領導幹部本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。

為進一步規範市管領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企，市紀委監委、市委組織部協同行動，組織部門結合領導幹部個人重大事項報告開展核查，紀檢監察機關則根據核查結果開展隨機抽查、重點查核，對未如實填報、未按規定糾改或糾改敷衍了事、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處，並加大案件查辦曝光力度。