高巿議會自清內部沒疏失 籲巿府應說明質詢稿外洩問題 12:372021/08/23 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議會議事廳音控室。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對議員黃紹庭的總質詢資料外洩，高雄巿議會23日指出，經內部調查，並未發現議會有相關疏失，市府應說明如何在未經議員同意而取得有關資料，以示對議員問政的尊重。 議會說明，議事廳音控室屬管制區域，在資安維護下，議員問政資料分享資料夾僅存放於獨立網路的2部電腦，與其他行政網路進行分離，並無外洩可能，除非是以未經許可的手段取得。 議長曾麗燕指出，在尊重議員問政及保障議員權益下，請市府調查事情原委，並說明如何在未經議員許可下取得質詢資料。 鎮瀾兒童家園被當肥羊宰 駭客盜個資詐8捐助者90萬善款 藍營質詢稿被外洩 陳致中：不要汙名化 #說明 #議員 #未經 #資料 #議員問政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不分藍綠奔走 還是搶不過時間 04:102021/08/22 社會新聞 高端疫苗明開打 藍營青年衛福部前喝符水 諷刺高端如義和團 12:302021/08/22 政治 議員質詢稿被駭外洩？陳其邁回應了 11:302021/08/23 政治 黃紹庭：質詢稿從沒提供 不要模糊焦點 11:532021/08/23 政治 盧秀燕最新民調出爐後 羅智強分析關鍵：一路穩紮穩打 08:012021/08/22 政治 新建大樓赫見清潔工洗外牆 無安全防護雇主最高可罰30萬 12:372021/08/23 生活 沒登記收簡訊 葉元之酸納入高端才出錯 04:102021/08/22 焦點要聞 趙少康籲蔡英文打高端前先驗抗體 綠委這樣說 11:362021/08/23 政治 陸製自販機 恐釀資安危機 04:102021/08/23 產業．科技 盧秀燕民調高 媒體人爆這人恐怕會GG 21:252021/08/22 政治 日相菅義偉連續工作147天 追平安倍2020年紀錄 14:062021/08/22 國際 政治熱門新聞 網傳美兩架「超級大黃蜂」飛越台北上空？國防部回應了 - 政治 823砲戰63週年 郝柏村「臨危授命」照片曝光 - 政治 美軍31日前能全撤出阿富汗？陳文茜斷言結局：拜登壓力越來越大 - 政治 蔡英文打高端 朱立倫嘆：我們總統做了什麼？ - 政治 走私貓被撲殺蔡英文急發文 郭正亮曝疑點 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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