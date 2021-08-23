針對議員黃紹庭的總質詢資料外洩，高雄巿議會23日指出，經內部調查，並未發現議會有相關疏失，市府應說明如何在未經議員同意而取得有關資料，以示對議員問政的尊重。

議會說明，議事廳音控室屬管制區域，在資安維護下，議員問政資料分享資料夾僅存放於獨立網路的2部電腦，與其他行政網路進行分離，並無外洩可能，除非是以未經許可的手段取得。

議長曾麗燕指出，在尊重議員問政及保障議員權益下，請市府調查事情原委，並說明如何在未經議員許可下取得質詢資料。