中華郵政工作人員被列入疫苗施打第7類對象，但最後只有部分人員打到疫苗，其他人被「放生」，為此中華郵政工會已經多次提出抗議。有郵局員工表示，今（23）日早上又獲中華郵政勞安會通知要求造冊，郵局工作人員可選擇AZ或高端疫苗，預計9月中旬可以打到。「已經是第三次造冊了，不知道會不會又是一次狼來了？」

根據郵局員工提供的勞安會最速件公文，上面提及：「本公司尚未施打第1劑疫苗之人員已獲列入專案施打對象，疫苗種類得選擇『AZ疫苗』或『高端疫苗』，預計9月中旬採集中施打方式或配合醫療院所規劃施打。」請同仁於明（24）日中午前填報名冊，俾利彙整送交通部。

郵局員工表示，局方一再造冊，這次已經是第三次，雖說這次沒有「被高端」，至少還有AZ可選，但延到9月中旬再打，當然會擔心又被放鴿子。「不知道會不會又是一次狼來了；光造冊就飽了。」且其實只要重新調查疫苗意願就好了，不需要再造冊，每次都重複做一樣的事。