故宮精品臉書照片。(取自故宮精品)

故宮精品昨(22日)在臉書宣傳「八段錦」各種款式明信片，並自製「瑜珈老師」的哽圖來宣傳，引發不少網友討論。其中，台北市長柯文哲於今(23日)中午更現身留言「啊啊啊啊啊～～」還附上一張「超生動」照片，短短一小時已吸引超過一萬人按讚。

故宮精品粉專宣傳「八段錦」明信片，並寫下，只有筋骨很硬的你才懂、老師我盡力了、跟瑜伽無緣，小編更附上自製哽圖，一邊圖片是站立時雙手往下碰地，並附註「瑜珈老師」，另一邊則是「跟著瑜珈老師做的你」版本，就像是因為筋骨很硬無法做出跟瑜珈老師相同動作，還忍不住大叫幾聲「啊啊啊」。

柯文哲今在留言處貼出自己「被拉筋」的照片，更寫下「啊啊啊啊啊～～」。只見他雙手放在後腦杓，由另一人幫忙從後面拉住手肘，但最令網友熱議的莫過於他「超寫實」表情，彷彿因為筋骨太硬，忍不住發出聲音。

柯文哲留言畫面曝光後，截至13時30分止，已有超過一萬名網友按讚，不少人都說「整個筋都開了吧XD」、「笑翻hen痛」、「是在整人還是整骨XD」、「市長叫的hen大聲」。還有人點名柯文哲小編「這應該是柯p的小編po的吧？皮在癢了...」。