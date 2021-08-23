近日雖疫情趨緩，但尚未止息，新竹市YWCA理事李喜真23日特別捐贈1座「台達U＋抑菌艙」予新竹馬偕醫院，為抗疫盡心力。院方表示，民眾通過抑菌艙時僅需照射5秒鐘，即可消滅表面81％的新冠病毒，有效阻止病毒擴散，提升防疫效能，讓就醫環境品質再升級。

李喜真表示，新竹馬偕醫院是新竹市抗疫主力的重度急救專責醫院，醫護人員全力投入收治和照護病患，以及支援疫苗施打工作，肩負防疫重責，為了表達對第1線醫護人員深切的敬意與感謝，特別捐贈抑菌艙期盼成為新竹馬偕最可靠的抗疫後盾，為醫院在前線把關，守護醫療量能。

新竹馬偕醫院院長翁順隆則指出，抑菌艙的222nm UVC紫外線，對於人體的安全性高，能在零接觸下就達到滅菌效果，抑菌艙將設置於醫院大門入口處，讓來院的民眾，除了以酒精消毒手部外，也能透過抑菌艙達到全身消毒的效果，相信這項防疫利器的進駐，必定可以為醫院同仁及就醫民眾的健康及安全提供多一層保障。

院方表示，U＋抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的Care222紫外線光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線良好的抑菌效果能在安全規範下，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性，經研究證實對廣泛的細菌、真菌、新冠等病毒都有顯著的抑菌作用。

新竹馬偕表示，院方對於清潔消毒極為重視，有了這座U＋抑菌艙，民眾入院前即可迅速完成全身清消，有效降低院內感染風險，不僅保護自己，更能強化第1線醫護人員的安全。