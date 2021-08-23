擁有甜美臉蛋與豐滿G罩杯火辣身材的女星熊熊(卓毓彤)，是許多人心目中的性感女神，她不但工作敬業，且之前經歷一連串負面風波，仍是堅強微笑撐過，始終保持率真不做作的個性，因此人氣不減反增，而平時積極經營社群的她，昨又分享性感照，為工作披上戰袍，露出超深I字事業線，讓粉絲看了激動不已。

熊熊在圈內發展多年，見多識廣，無論大小場面或是負面情緒，都有自己一套消化的方式，幾乎都用好脾氣與甜美笑容對待，但日前她罕見動怒，因發現有朋友的朋友假借攝影師身分，疑似有騙色之嫌「感覺是願意裸體才會互惠」，她擔心無知少女受騙，而難得動怒，嚴詞呼籲拍美照要慎選攝影師，且不要亂簽合約，痛罵該男「低級噁心自稱自己是攝影師，真的不要侮辱真正的攝影藝術工作者好嗎」，被讚超有正義感。

見義勇為之後，熊熊繼續回歸工作日常，除了得經營個人團購平台與YT頻道拍片外，本業藝人工作也塞滿滿，她透露昨天參加節目《星光歡樂城》初賽，笑稱「每次上節目都可以獲得乃神醫(徐乃麟)診斷，都不用看醫生了，真希望乃鐵嘴也可以報明牌來聽聽」。

而為了上節目，熊熊展現誠意，曝光錄影當天的穿搭，她穿上一襲黑底滿版花紋緊身魚尾小禮服，跟纖細身型呈反比的，是她超豐滿的上圍，在熊熊可愛笑臉底下，是大開U字的領口，G級上圍呼之欲出，輕鬆露出超深I字事業線與大片雪白肌膚，讓眾人驚嘆「真的不知道要看哪」、「女神什麼服裝都能駕馭」、「可愛又性感，這套厲害」，被封為「美胸女神」當之無愧。