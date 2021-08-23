新冠肺炎爆發至今已2年過去，全球疫情起起伏伏，而被國際視為「新冠肺炎防疫資優生」的澳洲，這幾個月也被突破防線，當局為此找來眾多大咖明星、名人來宣傳接種疫苗，而向來很愛家鄉的「雷神索爾」克里斯漢斯沃卻爆出抽腿不幫推，理由是他打不到想要的疫苗。

新冠肺炎持續肆虐全球，連之前展現強勁防禦的澳洲都被攻破，且這幾個月下來，疫情越發嚴重，讓當局不得不發布禁令，大城市如雪梨、墨爾本等，至今持續封鎖中，對於政府沒能成功阻斷傳播鏈，澳洲民眾怨聲載道，政府方面只能一邊承受批評聲浪，一邊推進疫苗施打進度，澳洲總理也明言全澳必須有70%民眾打疫苗，才能考慮解封。

為此，澳洲政府不惜發動宣傳計畫，廣邀藝人加入「催打部隊」，在多部漫威電影中飾演「雷神索爾」的克里斯漢斯沃，當然是政府積極洽談網羅的熱門人選，據澳洲當地媒體報導，他是在6月時跟政府接洽，而克里斯內心想法是希望能盡快接種疫苗，好開始趕工，因此很樂於支援澳洲政府的宣傳活動，政府方面也願意安排讓他插隊先打。

不料克里斯漢斯沃與澳洲政府之間的合作眼看就要成功了，沒想到近日竟傳出雙方合作破局，理由是他跟家人居住的拜倫灣地區，雖有他屬意的BNT疫苗，但是數量很有限，而打AZ他不是很願意，因此可能得攜家帶眷去其他地區才能打到，因此克里斯與政府的合作就此破局，而目前為止，克里斯漢斯沃還未對此事做出回應。