美國食品藥物管理局 (FDA) 剛剛批准了輝瑞 (Pfizer)-BNT製作的新冠疫苗，也就是Comirnaty(中文名：復必泰)疫苗的全面使用，不再只是緊急授權許可，這使得BNT疫苗成為美國第1支取得正式使用的新冠疫苗，意味著該信賴度更為增加。對此，「宅神」朱學恒表示，這次疫苗是16歲以上正式通過，但12-15歲依舊是緊急授權，免疫系統特殊狀況者的第三劑也是。

圖為BNT疫苗示意圖。（圖／達志影像）

據美國《CNBC》報導，根據美國疾病管局的數據，FDA自去年12月授予復必泰疫苗緊急使用權，從那時起，復必泰疫苗已給接種超過2.04億劑，得到普遍好評，於是兩家公司於5月7日，向FDA提交了一份生物製劑的「全面許可證」申請，希望能得到全面批准使用。

美國FDA代理專員珍妮特‧伍德科克(Janet Woodcock)表示，輝瑞疫苗符合「安全性、有效性和高品質」的標準，已有數百萬人安全地接種輝瑞疫苗，在給予全面許可後，會進一步提升公眾對該疫苗的信心。此外，FDA的科學家在評估了「數十萬頁」的疫苗回饋數據後，同意該疫苗已達到可以全面使用的資格。

對此，宅神朱學恒23日在臉書發文表示，這次通過的正式藥證使用資格，是16歲以上正式通過，不過12-15歲依舊是緊急授權，免疫系統特殊狀況者的第三劑也是。

網友留言回應，「那表示台灣藥商可以合法進口，也可以自費施打了是嗎？」、「綠共又要再吹一波台灣比較進步比較科學了」、「世界越快，指揮中心則慢」。